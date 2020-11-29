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    İtalya'da korona nedeniyle can kaybı 55 bine dayandı

    İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 541 artarak 54 bin 904'e yükseldi.
    • AA
    • 29.11.2020 - 20:52
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    İtalya'da korona nedeniyle can kaybı 55 bine dayandı

    İtalya'da koronavirüs salgınında can kayıpları devam ediyor.

    Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 20 bin 648 kişiye korona tanısı konuldu.

    Böylece salgın başladığı şubat ayından beri virüs bulaşan kişi sayısı toplam 1 milyon 585 bin 178 oldu.

    Aktif  hasta sayısı da 795 bin 771'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 753'e geriledi.

    ÖLÜ SAYISI 55 BİNE DAYANDI

    Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 541 artarak 54 bin 904'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 642 artışla 734 bin 503 oldu.

    Bu arada, ülkede son haftalarda vaka sayılarında düşüş olmasından sonra Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın kararıyla Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgeleri "yüksek riskli kırmızı" kategoriden çıkarılarak risk ve tedbir seviyesinin daha düşük olan "orta-yüksek riskli turuncu" kategoriye alındı. Turuncu kategorideki bölgeler Ligurya ve Sicilya ise "orta riskli sarı" kategoriye alındı.

    Böylece son kararnameden sonra ülkede 5 bölge "kırmızı" kategoride, 9 bölge "turuncu" ve 7 bölge de "sarı" kategoride bulunuyor.

    İtalyan hükümeti, salgının ikinci dalgasıyla ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine 3 aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisini 4 Kasım'da yürürlüğe koymuştu.

    İtalya da korona nedeniyle can kaybı 55 bine dayandı #1

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