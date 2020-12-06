İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 60 bini aştı

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 564 artarak 60 bin 78'e yükseldi.

Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülklerden biri olan İtalya'da can kayıpları artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 18 bin 887 kişiye korona tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı şubattan beri virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 728 bin 878 oldu.

CAN KAYBI 60 BİNİ GEÇTİ

Aktif hasta sayısı düne göre biraz artışla 755 bin 306'ya çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 454'e geriledi.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 564 artarak 60 bin 78'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 17 bin 186 artarak 913 bin 494 oldu.