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- İtalya'da musluklardan şarap aktı
İtalya'da musluklardan şarap aktı
Su şebekesine karışarak insanların evlerinde akmaya başlayan pembe şarap, görenleri şaşırttı.
- Haber Merkezi
- 17.03.2021 - 09:16
- Güncelleme : 17.03.2021 - 09:50
İtalya'da Castelvetro kasabasındaki musluklardan, bir süre su yerine şarap aktı.
Ev sahipleri o anları kaydedip, sosyal medyada paylaştı.
Kasabada bulunan bir şarap fabrikasının, şarabı kendi şebekesi yerine yanlışlıkla şehrin su şebekesine verdiği öğrenildi.
İtalya'da musluklardan şarap aktı