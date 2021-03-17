Su şebekesine karışarak insanların evlerinde akmaya başlayan pembe şarap, görenleri şaşırttı.

İtalya'da Castelvetro kasabasındaki musluklardan, bir süre su yerine şarap aktı.

Ev sahipleri o anları kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

Kasabada bulunan bir şarap fabrikasının, şarabı kendi şebekesi yerine yanlışlıkla şehrin su şebekesine verdiği öğrenildi.

İtalya'da musluklardan şarap aktı