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    İtalya'da musluklardan şarap aktı

    Su şebekesine karışarak insanların evlerinde akmaya başlayan pembe şarap, görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 09:50
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    İtalya'da musluklardan şarap aktı

    İtalya'da Castelvetro kasabasındaki musluklardan, bir süre su yerine şarap aktı.

    Ev sahipleri o anları kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

    Kasabada bulunan bir şarap fabrikasının, şarabı kendi şebekesi yerine yanlışlıkla şehrin su şebekesine verdiği öğrenildi.

    İtalya'da musluklardan şarap aktı

    İtalya da musluklardan şarap aktı #1

    İtalya da musluklardan şarap aktı #2

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