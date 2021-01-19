Hassas koku eğitimli köpekler, koronavirüsle mücadelede kullanılacak. Hassas burunlu köpekler, mutasyon virüsün de tespiti için havaalanlarında kullanılacak.

İtalya'da yer alan Cuneo Havalimanı'nda, koronavirüse karşı güvenli yolculuk sağlamak için yeni bir yönteme başvuruldu.

Koronavirüsü yüzde 85-100 arasında doğru bir şekilde tespit edebilen köpeklerin eğitimine başlandı.

Özel olarak eğitilen köpeklerden oluşan ekip, koronavirüsün yanı sıra sıtma, Parkinson ve kanseri de tespit edebiliyor.

FİNLANDİYALI ŞİRKET İLE İŞ BİRLİĞİ

Projenin, havalimanı güvenlik şirketi I-Sec ve insan hastalıklarını kokuyla tespit edebilmesi için köpekleri eğitme konusunda uzman Finlandiyalı araştırma şirketi Nose Academy arasındaki iş birliğinin sonucu olduğu ifade edildi.

MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSÜ DAHİ TESPİT EDİYOR

I-Sec yetkilisi Barbara Sarfatti, konuyla iligli olarak, "Bir kişinin Kovid-19 pozitif olup olmadığını tespit edebilir, eğer asemptomatik ise bunu tanıyabilirler, basit grip mi yoksa virüs mü olduğunu ayırt edebilirler, Kovid'in İngiltere, Brezilya veya Güney Afrika gibi mutasyona uğrayabilen çeşitlerini de tanıyor." dedi.

Uzmanlar, Kovid-19’a karşı mücadelede köpeklerin şubat ayında işbaşında olacağını ifade etti.

İtalya'da mutasyon virüsü, hassas burunlar tespit edecek VİDEO









