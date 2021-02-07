İtalya'da Papa, Piskoposlar Meclisi'ne ilk kadın müsteşarı atadı

Piskoposlar Meclisi'ne Papa Francis tarafından atanan Nathalie Becquart, Meclis'in tarihteki ilk kadın müsteşarı oldu.

İtalya'da Papa Francis, Piskoposlar Meclisi Genel Sekreterliğine iki yeni müsteşar atadı.

Nathalie Becquart ve Luis Marín de San Martín'nin şu anda Kardinal Mario Grech tarafından yönetilen Piskoposlar Meclisi'ne müsteşar olarak atanan isimler olduğu ifade edildi.

GÖREVE ATANAN İLK KADIN

Yapılan atamanın ardından Nathalie Becquart'ın bu göreve atanan ilk kadın olduğu belirtildi.