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    İtalya'da Papa, Piskoposlar Meclisi'ne ilk kadın müsteşarı atadı

    Piskoposlar Meclisi'ne Papa Francis tarafından atanan Nathalie Becquart, Meclis'in tarihteki ilk kadın müsteşarı oldu.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 14:42
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    İtalya'da Papa, Piskoposlar Meclisi'ne ilk kadın müsteşarı atadı

    İtalya'da Papa Francis, Piskoposlar Meclisi Genel Sekreterliğine iki yeni müsteşar atadı.

    Nathalie Becquart ve Luis Marín de San Martín'nin şu anda Kardinal Mario Grech tarafından yönetilen Piskoposlar Meclisi'ne müsteşar olarak atanan isimler olduğu ifade edildi.

    GÖREVE ATANAN İLK KADIN

    Yapılan atamanın ardından Nathalie Becquart'ın bu göreve atanan ilk kadın olduğu belirtildi.

    İtalya da Papa, Piskoposlar Meclisi ne ilk kadın müsteşarı atadı #1

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