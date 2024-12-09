İtalya'da petrol rafinerisinde patlama: 2 ölü, 8 yaralı

DHA

İtalya bomba sesleriyle yankılandı.

Floransa kenti yakınlarındaki Calenzano beldesinde faaliyet gösteren enerji şirketi ENI’ye ait petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

Rafinerideki yakıt deposunda çıkan yangın nedeniyle yaşanan patlamada 2 çalışan feci şekilde can verdi.

2 ÖLÜ, 8 YARALI

8 kişinin ise patlama nedeniyle etrafa saçılan yanıcı maddelere maruz kalmaları sonucu ağır yaralandığı bildirilirken, kayıp olduğu belirtilen 4 çalışanı arama faaliyetleri sürüyor.

Floransa Valiliği tarafından yapılan açıklamada olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildiği kaydedildi.