İtalya'da petrol rafinerisinde patlama: 2 ölü, 8 yaralı

DHA
İtalya bomba sesleriyle yankılandı.
Floransa kenti yakınlarındaki Calenzano beldesinde faaliyet gösteren enerji şirketi ENI’ye ait petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.
Rafinerideki yakıt deposunda çıkan yangın nedeniyle yaşanan patlamada 2 çalışan feci şekilde can verdi.
2 ÖLÜ, 8 YARALI
8 kişinin ise patlama nedeniyle etrafa saçılan yanıcı maddelere maruz kalmaları sonucu ağır yaralandığı bildirilirken, kayıp olduğu belirtilen 4 çalışanı arama faaliyetleri sürüyor.
Floransa Valiliği tarafından yapılan açıklamada olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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