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- İtalya'da sakin kalan baba ve oğlu boz ayıdan kurtuldu
İtalya'da sakin kalan baba ve oğlu boz ayıdan kurtuldu
Trentino kentinde boz ayı tarafından takip edilen 12 yaşındaki sakin kalarak boz ayıdan kurtulurken, babası ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
- Haber Merkezi
- 27.05.2020 - 10:29
İtalya'nın Trentino kentinde baba ve oğlu doğa yürüyüşüne çıktığı sırada boz ayıyla karşılaştı.
12 yaşındaki Alessandro, boz ayıyı görünce yavaş adımlarla ilerlemeye başladı.
SOĞUKKANLILIĞINI KORUYAN ÇOCUK AYIDAN KURTULDU
O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden çocuğun babası ise oğluna sakin kalması için telkinlerde bulundu.
Soğukkanlılığını koruyan çocuk kendisini bir süre takip eden boz ayıdan kurtuldu.
Çocuğun boz ayıdan kurtulduğu anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.
Sakin kalıp boz ayıdan kurtulan baba-oğul