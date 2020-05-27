En Son Haber

Dünya Haberleri

İtalya'da sakin kalan baba ve oğlu boz ayıdan kurtuldu

İtalya'da sakin kalan baba ve oğlu boz ayıdan kurtuldu

Trentino kentinde boz ayı tarafından takip edilen 12 yaşındaki sakin kalarak boz ayıdan kurtulurken, babası ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.