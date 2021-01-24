İtalya'da son 24 saatte koronavirüse bağlı 299 ölüm

İtalya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 299 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 85 bin 461'e yükseldi.

İtalya’da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 216 bin 211 testte 11 bin 629 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 466 bin 813’e ulaştığı aktarıldı.

TOPLAM CAN KAYBI 85 BİN 461 OLDU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 299 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 85 bin 461'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 10 bin 885 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 499 bin 278’e yükseldiğini belirtti. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 14 kişi artarak, 2 bin 400’e yükseldi.