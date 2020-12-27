İtalya'da son 24 saatte koronavirüse bağlı 305 ölüm

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 305 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 71 bin 925’e yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 59 bin 879 testte 8 bin 913 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 2 milyon 47 bin 696’ya ulaştığı aktarıldı.

SON 24 SAATTE 305 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 305 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 71 bin 925’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 798 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 581 bin 760’a yükseldiğini ifade etti.

Noel tatili ve Aşı Günü nedeniyle uygulanan test sayısı haftalık ortalamanın yaklaşık yüzde 40'ı seviyesinde kaldı.

TESTLERDEKİ POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 14,88 OLDU

Testlerde pozitiflik oranı bir gün öncesine göre yükselerek yüzde 14,88 olarak kaydedildi.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında ise değişiklik olmadı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 580 olduğunu açıkladı.