İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 364 ölüm

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 364 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 74 bin 985'e yükseldi.

Avrupa'da koronavirüs salgınında bilanço artıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 67 bin 174 test yapıldığı, 11 bin 831 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.

Covid-19 testlerindeki pozitiflik oranının yüzde 17.6'ya yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte 9 bin 166 kişinin iyileştiği, toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 577 bin 62'ye ulaştığı duyuruldu.

SON 24 SAATTE 364 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 2 milyon 141 bin 201'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saat içinde 364 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 74 bin 985’e ulaştığı ifade edildi.

İtalya'da Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 16 artarak 2 bin 569'a yükseldiği aktarıldı.