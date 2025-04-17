İtalya’da teleferik kazası: 4 ölü 1 yaralı

İHA

İtalya'nın güneyindeki Napoli kentinin yaklaşık 45 kilometre güneydoğusunda bulunan Monte Faito Dağı’nda korkunç bir teleferik kazası meydana geldi. Yolcu taşıyan kabinlerden biri, halatın kopması sonucu metrelerce yüksekten zemine çakıldı.

4 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, dağın eteğine yakın bir noktada yaşanırken, aynı hatta bulunan diğer bir kabin ise havada asılı kaldı. İçerisinde bulunan 16 yolcu, hızla bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildi.

GEÇMİŞTE DE BENZERİ KAZA, 14 CANA MAL OLMUŞTU

İtalya, bundan sadece birkaç yıl önce benzer bir faciayla sarsılmıştı. 2021 yılında, ülkenin kuzeyindeki Piedmont bölgesinde bulunan Stresa tatil beldesinden Mottarone Dağı’na uzanan teleferik hattında da halat kopması sonucu büyük bir trajedi yaşanmıştı. Kabinin ormanlık alana düşmesiyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Monte Faito’daki bu son olay, ülkede teleferik sistemlerinin güvenliği konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı.