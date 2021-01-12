İtalya'da turizmciler meydanlara indi

Koronavirüsten etkilenen turizm sektörü çalışanları, salgın sürecinde hükümetin kendilerine yardım etmediği gerekçesiyle meydanları doldurdu.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu.

İtalya'da turizm sektörü çalışanları, koronavirüsün sektörde yol açtığı krize karşı hükümetin gerekli tedbirleri almadığını savundu.

Roma'nın tarihi meydanı, krizde hükümetin kendilerine yardım etmediği gerekçesiyle turizmcilerle doldu.

BİNLERCE KİŞİ MEYDANA İNDİ

Ülkenin dört bir tarafından gelen ve başkentin işlek meydanlarından Popolo'da toplanan binlerce kişi, sektörlerini ihmal ettiğini savundukları Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetini protesto etti.

"DEVLET DESTEĞİ YOK, TURİZM CEZALANDIRILMIŞTIR"

Ellerinde "Seyahat acentelerinin onuru için", "Onur" ve "Devlet desteği yok, turizm cezalandırılmıştır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetten sektörlerine destek olmasını istedi.

"BAKANIMIZ BİZİ GÖRMÜYOR"

Ülkenin güneyindeki Katanya'dan gelen sektör çalışanı Simona, devletin kendilerini asla desteklemediğini belirterek "Biz insanların hayal kurmasını sağlıyoruz. İnsanların hayal kurmaya ihtiyacı var ama bizim de yardım almaya ihtiyacımız var. Ne yazık ki sevdiğimiz devletimiz İtalya, bizim bakanımız, bizi görmüyor." ifadesini kullandı.

"ONURUMUZ İÇİN BURADAYIZ"

Kayıplarının yüzde 100 olduğunu ifade eden Simona, "Devlet bize bunun yüzde 20'sini dahi vermedi. Biz onurumuz için buradayız." şeklinde konuştu.

"TAMAMEN DURMUŞ BİR SEKTÖRÜZ"

Salerno'dan gelen Beppe de sektörlerine destek olunmasını isteyerek "Seyahat acenteleri olarak haklarımızın tanınması için bugün buradayız. Yardım talep ediyoruz. Şubat-temmuz döneminde bir destek yapıldı ama ağustostan beri bir şey yok, Mart 2021'e kadar bir şey olmadı. Çalışamıyoruz. Biz tamamen durmuş bir sektörüz. Bir şey kazandığımız yok. Eğer yardım olmazsa işi kapatmak zorunda kalacağız. Umarım bizi dinlerler ve bize destek olurlar." ifadesini kullandı.

Matera'dan Luca Prisco da "Bu yıl çok zordu bizim için. Şubattan beri seyahat acentelerinin faaliyetleri kayda değer şekilde azaldı. Yaz dönemi biraz hareketlenme oldu. Son 3 aylık dönemde yeniden kapanmak durumunda kaldık. Bugün bunu protesto ediyoruz." dedi.

SEYAHAT ACENTELERİ İÇİN ÖNGÖRÜ YOK

Hükümetin kendilerine yardım edip etmediği sorusu üzerine Prisco, "Hayır. Destek ve zarar tanzim paketlerinin hiçbirinde seyahat acenteleri için bir şey öngörülmüyor. Bu da bugün neden burada olduğumuzu açıklıyor. Haklarımızı ve özellikle onurumuzu korumak için buradayız." yanıtını verdi.

30 YIL GERİYE GİDİLDİĞİNİ SAVUNDULAR

Sektör yetkilileri, 2020'nin kendileri için kayıp yıl olduğunu ve 30 yıl geriye gittiklerini savundu.

Turizmcilerin protestosuna destek veren ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de sektör çalışanlarının sorunlarını dinledi. Bazı göstericilerin Salvini'ye sevgi gösterisinde bulunduğu, bazılarının ise tepki gösterdiği görüldü.

HALKIN İSTEKLERİNİN GÖRÜLMEDİĞİ SÖYLENDİ

Salvini, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin kendi iç kavgalarıyla uğraşmaktan halkın isteklerini görmediğini belirterek "Burada çalışmak isteyen bir İtalya var. Bu ülkenin 3 temel alanı var. Sağlık, iş ve okullar." dedi.