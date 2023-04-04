İtalya’daki ıssız adada mahsur kalan 32 göçmen helikopterle kurtarıldı İtalya Sahil Güvenliği, ıssız adada mahsur kalan 1’i çocuk toplam 32 düzensiz göçmeni helikopter destekli operasyon ile kurtardı. Göçmenlerin Kamerun, Fildişi Sahili, Gine ve Mali uyruklu oldukları aktarıldı.

İHA

İtalya’ya düzensiz göç sürüyor…

Ülkenin Lampedusa Adası ile aynı takımadaların bir parçası olan ıssız Lampione Adası’nda göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik harekete geçti.

Helikopterle kurtarıldı

1’i çocuk toplam 32 düzensiz göçmen, helikopter destekli operasyonla kurtarıldı.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamada, göçmenlerin deniz yoluyla kurtarılmasının "özellikle olumsuz" deniz ve hava şartları nedeniyle imkansız olduğu belirtildi.

Kamerun, Fildişi Sahili, Gine ve Mali uyruklu göçmenler

Açıklamada, helikopter ile göçmenlerin Lampedusa Adası’na taşındığı ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, göçmenlerin Kamerun, Fildişi Sahili, Gine ve Mali uyruklu oldukları aktarıldı.