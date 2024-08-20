İtalya'daki yelkenli kazasının arkasındaki sır: Teknoloji şirketi ortağı kayıp Palermo yakınlarında yelkenli bir gezi teknesinin fırtına nedeniyle batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kaybolduğu bildirilirken teknede ortağı yakın zamanda trafik kazasında ölen İngiliz iş insanı 59 yaşındaki Mike Lynch'in de olduğu belirtildi.

DHA

İtalya'da yaşanan tekne kazası Avrupa'nın gündeminde...

İtalyan basınında çıkan haberlerde, son günlerde ülke genelini etkileyen yağış ve fırtınalı havanın, Palermo'nun 20 kilometre doğusundaki Porticello açıklarında "Bayesian" isimli bir teknenin yerel saatle 05.00 sıralarında batmasına yol açtığı belirtildi.

Teknenin batmasının akabinde 15 kişinin kurtarıldığı, bunlar arasında 1 yaşında bebek de olduğu aktarıldı.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olayın ardından bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ve İtfaiyeden oluşan arama-kurtarma ekiplerinin, 1 kişinin cansız bedenini bulduğu ve halen 6 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Teknenin 49 metre derine battığı ve kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Arama çalışmalarına havadan birkaç helikopterin de destek verdiği kaydedildi.

İngiliz bayrağı taşıyan teknede bulunanların İngiltere ve ABD vatandaşları oldukları öğrenildi.

"İNGİLİZ BILL GATES"

İtalyan basınında, İngiliz basını kaynaklı çıkan haberlerde de kayıplar arasında bilgi teknolojileri ve siber güvenlik konusundaki girişimleriyle bilinen İngiliz iş insanı 59 yaşındaki Mike Lynch'in de olduğu belirtildi. Kurtarılanlar arasında Lynch'in eşi Angela Bacares'in de olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili Termini Imerese kentindeki cumhuriyet savcılığının soruşturma başlattığı bildirildi.

ORTAĞI DA 2 GÜN ÖNCE ÖLDÜ

İngiltere’nin Bill Gates’i olarak bilinen Mike Lynch, ortak kurucusu olduğu yazılım şirketi Autonomy'nin 2011 yılında 11,1 milyar dolara satılmasıyla ilgili ABD'de hakkında açılan 15 dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Lynch'in, ABD'deki dolandırıcılık davasında ortağı olan Stephen Chamberlain de 2 gün önce koşu yaparken bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ortakların, şirketin satışından önce değerini şişirmek için plan yaptıkları iddiasıyla aynı dolandırıcılık ve komplo suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

"5 KİŞİYİ KURTARDIK"

Diğer yandan, batan "Bayesian" teknesine yakın bir konumda bulunan ve olayın ardından 15 kişinin kurtarılmasına yardım eden Hollanda bayraklı "Sir Robert Baden Powell" teknesinin kaptanı Karsten Börner de basına yaptığı açıklamada, şunları aktardı:

Önce yelkenli tekne yana yattı ve birkaç dakika içinde de battı. Her şey çok kısa sürede oldu. Palermo'daki Arenella Limanı'na gitmeyi planlıyorduk ama fırtınaya yakalandık. Sonra yanımızdaki teknenin artık orada olmadığını fark ettik. Teknenin bulunduğu bölgeden kırmızı işaret fişeği geldiğinde ben ve yardımcım, bota atlayıp yardıma gittik. Aralarında küçük bir kızın da olduğu 15 kişiyi kurtardık.

MİKE LYNCH KİMDİR?

Michael Richard Lynch (59), Autonomy Corporation'ın kurucu ortağı ve Invoke Capital'in kurucusu olarak bilinen İngiliz-İrlandalı bir teknoloji girişimcisidir. Lynch ayrıca Invoke Capital ile birlikte siber güvenlik şirketi Darktrace'in kurucu ortağı olmuştur. Lynch, danışmanlık da dahil olmak üzere çeşitli başka görevlerde de bulunmuştur. Forbes, İngiliz medyasının Lynch’i ‘Britanyalı Bill Gates’ olarak adlandırdığını belirtti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)