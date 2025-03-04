İtalya'dan Suriye'ye insani yardım

AA

İtalya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin 10 Ocak'ta Şam'a yaptığı ziyarete dikkat çekti.

Açıklamanın devamında, İtalya'nın, Suriye'ye yönelik insani yardım kapsamında acil yardım girişimleri için 4,5 milyon avro kaynak ayırdığı duyuruldu.

"ACİL YARDIM GİRİŞİMLERİ İÇİN 4,5 MİLYON AVRO TAHSİS EDİLDİ"

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Tajani'nin ziyaret sırasında duyurduğu Suriye'ye yönelik insani yardım çerçevesinde, acil yardım girişimleri için 4,5 milyon avro tahsis edildi." ifadesi yer aldı.

"HALKIN EN SAVUNMASIZ KESİMLERİNE DESTEK SAĞLANMASI AMAÇLANMAKTADIR"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bu yardımlar, en acil ve öncelikli ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmiştir. Hastane ve sağlık sektöründe insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi, kritik altyapıların (su ve sağlık) iyileştirilmesi ve gıda tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılması gibi alanlarda, halkın en savunmasız kesimlerine destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Bakanlık açıklamasında, bu girişimin, Brindisi'deki BM İnsani Yardım Deposu'ndan (UNHRD) ocak ayı sonunda yola çıkan ve şu anda dağıtım aşamasında olan ilaç ve tıbbi malzeme içeren ilk insani yardım sevkiyatına ek olarak gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.