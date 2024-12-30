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Haber Merkezi

İtalya'da faşist lider Benito Mussolini'den bu yana yönetime gelen "ilk aşırı sağcı" olarak tüm Avrupa'nın dikkati, Başbakan Giorgia Meloni'nin üzerinde.

2022 yılında ülkesinde hükümetin düşmesinden sonra girilen erken seçimi kazanan Meloni'nin; kimliği, siyaset yaptığı ideoloji ve söylemleri kadar gençlik yılları ve siyasetle ilişkisi de dikkat çekiyor.

İtalyan siyasetinin sert söylemleriyle tanınan, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Meloni, uzun süredir siyasetin içinde.

19'LUK MELONİ

Gençlik yıllarından bu yana aktif siyaset yapan İtalyan Başbakan'ın o yıllardaki çalışmaları sırasında çekilen görüntüler ortaya çıktı.

15 yaşında siyasete adım atarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mussolini'nin destekçilerince kurulan İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) gençlik kanadına katılan Meloni'nin, partinin organizasyonları için yaptığı çalışmalar sırasında çekilen bu görüntüleri büyük ilgi gördü.

KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Meloni'nin bu görüntülerdeki gençliği, güzelliği ve konuşmaları, tüm siyasi söylem ve ideolojilerinden sıyrılarak kendine hayran bıraktı.

BAŞKENT ROMA'DA DOĞDU

Meloni, 15 Ocak 1977'de İtalya'nın başkenti Roma’da doğdu.

Meloni, henüz 1 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle Roma'nın işçi semti Garbatella'da büyüdü.

Annesinin etkisiyle siyasi görüşlerinin sağa kaydığı, bunda sol görüşlü babasına tepki duymasının da etkili olduğu belirtilen Meloni, 19 yaşında aşırı sağ Ulusal İttifak (AN) için kampanya yürütürken Fransız televizyonuna söylediği "Mussolini'nin iyi bir siyasetçi olduğunu düşünüyorum. O ne yaptıysa İtalya için yaptı." ifadeleriyle dikkati çekti.

EN GENÇ BAKAN

Siyasetteki yükselişi devam eden ve 2006'da 29 yaşındayken AN'den girdiği Temsilciler Meclisinde Meclis Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Meloni, 2008 seçimlerinden sonra kurulan 4. Berlusconi hükümetinde Gençlik Bakanı olarak görev yaptı. 31 yaşında en genç bakan olan Meloni, 2011'de hükümet çökene dek bu görevde kaldı.

2012'de İtalya’nın Kardeşleri Partisini kuran Meloni, bu dönemden sonra genelde muhalefette kalarak oylarını kademeli olarak artırdı.

Meloni, 2013 seçimlerinde yüzde 2'lik oy alırken, bunu 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 3,70'e, 2018 seçimlerinde yüzde 4,30'a çıkardı. Bu seçimlerden sonra Meloni, söylemlerini "Tanrı, Hristiyanlık, vatanseverlik, aile" temaları üzerinden de sertleştirmeye başladı.

Özellikle ilk kez 2019’da söylediği ve tekrar ettiği "Ben Giorgia'yım, ben bir kadınım, ben bir anneyim, ben İtalyanım, ben Hristiyanım" sloganıyla iz bırakmış durumda olan Meloni, bu ve bunun gibi sert çıkışlarıyla hep tepki çekti, eleştiri yağmuruna tutuldu.

Meloni, sık sık İtalya'nın nüfusunun azalmasına ve doğum azlığı sıkıntısını gündeme getirirken, eşcinsellere ve cinsiyet kimliğine yönelik karşıt söylemleriyle de gündem oluyor.

LGBT KARŞITI

FdI lideri Meloni, kürtajın yasaklanmamasına ısrar etmesine rağmen her zaman uyuşturucu ve kürtaj karşıtı olmasıyla biliniyor.

Meloni, açıklamalarında, Avrupa Birliği'nden, kitlesel göçü, Kuzey Afrika'dan gelen tekneleri durdurmak için bir deniz ablukası istiyor, kürtaj ve "LGBT'ye" karşı sert ve mücadeleci tavır gösteriyor.