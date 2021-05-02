İtalyan basını, Türkiye'nin Afrika'daki etkisini mercek altına aldı

Kıtada İtalya ve Portekiz "zayıflamış güçler" olarak nitelendirilirken, Ankara'nın adımlara dikkat çekildi.

Son dönemde "yükselen kıta" Afrika ile ilişkilerine hız veren Türkiye'nin 2002 yılında sadece 12 olan büyükelçilik sayısı, 2019 sonu itibarıyla 42'ye yükseldi.

Bölgesel ve küresel konularda gelecek yıllarda ağırlığını daha da artırması beklenen Afrika, büyük bir ekonomik ve ticari potansiyel barındırıyor.

Insıde Over adlı internet sitesinde yer alan bir makalede, "Afrika sorunlarına Afrika çözümleri" ilkesini benimseyen Ankara'nın, söz konusu kıtada giderek artan varlığına dikkat çekildi.

"OSMANLILAR YENİDEN KITADA"

Yazıda, "Osmanlılar yeniden kıtaya girdi" denilerek, Türkiye'nin Afrika'da inşa ettiği ve etmekte olduğu "ileri karakolları" bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin, Afrika'ya kesin hedefle gittiği, bunun "İtalya ve Portekiz gibi yıpranmış, zayıflamış ve halsiz güçler pahasına genişlemek" olduğu aktarıldı.

"TÜRKİYE'NİN DİNAMİZMİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Ankara'nın benimsediği dış politika sayesinde Türkiye'nin "Françafrique" olarak nitelendirilen ve Fransa'nın Sahra altı Afrika'daki eski kolonileri üzerindeki etki alanını tanımlayan bölgeye eriştiği kaydedildi.

Geçmişte İtalyan sömürgesi altında kalan Somali için "İtalya ve Somali'nin kaderi birbirinden ayrılmış gibi görünüyor" ifadesi kullanılarak, bu durumun nedenlerinden birinin "Türkiye'nin dinamizmi" olduğunun altı çizildi.

Yazıda, Somali'yle ilgili "Türkiye, pekiştirilmiş ve önceden var olan İtalyan kalesine karşı kendine yer açmayı inanılmaz bir şekilde başardı." denildi.

"EN BÜYÜK ASKERİ ÜSLERİ SOMALİ'DE"

Türkiye'nin kıtada 2011 yılından itibaren dikkat çekici ve yoğun yatırım yapmaya başladığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Havalimanı işletmeciliğinin Türk şirketlerde olduğu bildirildi.

2017 yılında Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nün açıldığı hatırlatılarak, "400 hektarlık bir alanı kaplayan, asker ve öğrenciler dahil bin kişilik bir yapı." ifadesi kullanıldı.

Somali'deki üssün Ankara'nın yurt dışındaki en büyük askeri üssü özelliğini taşıdığına vurgu yapıldı.