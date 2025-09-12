İtalyan moda devi Giorgio Armani'nin vasiyeti ortaya çıktı

Moda dünyasının önemli kaybı...

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında vefat etti.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İtalyan modasının efsane ismi Giorgio Armani'nin vasiyeti merak ediliyor.

Armani’nin ardından şirketinin geleceğine dair detaylar da netleşti.

VAKFA BAĞIŞLADI

İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığına göre, ünlü modacının vasiyeti doğrultusunda Giorgio Armani Vakfı, şirketin tamamının sahibi olacak.

Vasiyete göre vakıf, yürürlüğe girdikten sonraki 18 ay içinde şirket hisselerinin yüzde 15’ini satmak zorunda olacak.

DEVLERE ÖNCELİK TANINACAK

Bu satışta LVMH, EssilorLuxottica veya L’Oréal gibi küresel lüks devlerine öncelik tanınacak.

Armani ayrıca, ileride gerçekleşebilecek yeni hisse satışlarında şirketin ticari bağlantıları bulunan diğer moda ve lüks markalarının da değerlendirmeye alınabileceğini belirtti.

2.3 MİLYAR EUROLUK CİROSU VARDI

Modern İtalyan stili ve zarafetiyle özdeşleşen Armani, tasarım yeteneğini iş dünyasındaki zekasıyla birleştirerek, yıllık yaklaşık 2.3 milyar euroluk ciroya sahip dev bir moda imparatorluğunu yönetiyordu.

GİORGİO ARMANİ KİMDİR?

11 Temmuz 1934’te İtalya’nın Piacenza kentinde doğdu.

Gençlik yıllarında tıp eğitimi aldıysa da kısa sürede ilgisini modaya yöneltti.

Milano’da Nino Cerruti için tasarımlar yaparak mesleğe adım atan Armani, yeteneği ve farklı bakışıyla kısa sürede dikkat çekti.

1975’te iş ortağı Sergio Galeotti ile birlikte kendi markasını kurdu. Özellikle erkek giyimde getirdiği yenilikçi çizgi, dar kalıpların yerine rahat ama şık silüetleri öne çıkardı.

Kadın giyiminde ise maskülen çizgilerle özgün bir tarz yarattı. Onun imzası haline gelen vatkalı ceketler, iş dünyası ve sinema yıldızlarının tercih ettiği bir simgeye dönüştü.