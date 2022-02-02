İtalyan oyuncu Monica Vitti hayatını kaybetti

Efsane yönetmen Michelangelo Antonioni'nin filmlerinde rol alan ünlü İtalyan oyuncu Monica Vitti, 90 yaşında yaşamını yitirdi.

Gerçek adı Maria Luisa Ceciarelli olan ancak sahne adı olarak Monica Vitti'yi kullanan ünlü İtalyan oyuncu, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Vitti, bugüne dek pek çok prestijli ödülün sahibi olmuştu.

EFSANE YÖNETMENLE ÇALIŞIYORDU

Yıllar öncesinde güzelliği ile dikkatleri üzerine Vitti, efsane yönetmen Michelangelo Antonioni'nin filmlerinde rol alıyordu.

VİTTİ'NİN YAŞAMI

L'Avventura (1960), Red Desert (1964), L'Eclisse (1962) ve La Notte (1961) gibi filmlerle tanınan ünlü aktris, yirmi yıl boyunca Alzheimer hastalığıyla mücadele etti.

Vitti, 1931'de Roma'da Maria Luisa Ceciarelli'de doğdu. Genç yaşta amatör yapımlarda rol aldı ve ardından Roma Ulusal Dramatik Sanatlar Akademisi'nde eğitim gördü.

Aktris, 1950'lerin sonlarında ve 1960'ların başlarında efsanevi yönetmen Michelangelo Antonioni ile yaptığı muhteşem iş birliklerinin ardından dünya çapında ün kazandı.

Bir süre sonra odağını değiştiren Vitti, yönetmen Mario Monicelli ile birkaç filmde çalışarak komediler yapmaya başladı.

Aktris, Alzheimer'ın başlamasından kısa bir süre sonra oyunculuktan çekildi.

ALDIĞI ÖDÜLLER

En İyi Kadın Oyuncu dalında beş David Di Donatello Ödülü, yedi İtalyan Altın Küre Ödülü, Venedik Film Festivali Kariyer Altın Aslan Ödülü'nü kazandı ve BAFTA'ya aday gösterildi.