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    İtalyan petrol şirketi, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

    İtalyan petrol şirketi, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

    Libya Başbakanı Serrac, İtalyan petrol ve doğal gaz şirketi ENI S.p.a yetkilileri ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 18:56
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    İtalyan petrol şirketi, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

    Libya'da İtalyanlar, sessiz sedasız devreye girme niyetinde...

    İtalyan petrol ve doğal gaz şirketi ENI S.p.a yetkilileri, Libya Başbakanı Serrac'la bir görüşme gerçekleştirdi.

    İTALYANLAR, LİBYA'DAKİ PETROLDEN PAY ALMA PEŞİNDE

    Serrac'ın İtalyanlarla görüşmesi, firmanın Libya'daki petrolden pay almaya çalışması olarak yorumlandı.

    Yapılan görüşmede Libya'daki petrol ve doğal gaz konuları ele alındı.

    Ayrıca İtalyan firmanın Trablus havalimanındaki inşaatına devam edebilmesi konularıyla ilgili de görüşme gerçekleştiği bildirildi.

    İtalyan petrol şirketi, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü #1

    İtalyan petrol şirketi, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü #2

    İtalyan petrol şirketi, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü #3

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    İtalyan petrol şirketi, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü #4

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