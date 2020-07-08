- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- İtalyan petrol şirketi, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü
İtalyan petrol şirketi, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü
Libya Başbakanı Serrac, İtalyan petrol ve doğal gaz şirketi ENI S.p.a yetkilileri ile bir araya geldi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 18:56
Libya'da İtalyanlar, sessiz sedasız devreye girme niyetinde...
İtalyan petrol ve doğal gaz şirketi ENI S.p.a yetkilileri, Libya Başbakanı Serrac'la bir görüşme gerçekleştirdi.
İTALYANLAR, LİBYA'DAKİ PETROLDEN PAY ALMA PEŞİNDE
Serrac'ın İtalyanlarla görüşmesi, firmanın Libya'daki petrolden pay almaya çalışması olarak yorumlandı.
Yapılan görüşmede Libya'daki petrol ve doğal gaz konuları ele alındı.
Ayrıca İtalyan firmanın Trablus havalimanındaki inşaatına devam edebilmesi konularıyla ilgili de görüşme gerçekleştiği bildirildi.
Rusların Suriye'de koruduğu petrol kuyuları