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İtalyan petrol şirketi, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

İtalyan petrol şirketi, Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

Libya Başbakanı Serrac, İtalyan petrol ve doğal gaz şirketi ENI S.p.a yetkilileri ile bir araya geldi.