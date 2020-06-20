- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- İtalya’nın helikopter sarp kayalıklara çarptı
İtalya’nın helikopter sarp kayalıklara çarptı
Palermo bölgesindeki dağlık alandaki bir inşaatın temeline malzeme taşıyan helikopterin pervanesi sarp kayalıklara takıldı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralırken, o anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 20.06.2020 - 17:36
İtalya’nın Palermo bölgesindeki Collesano kasabasında bir helikopter, dağlık alandaki bir inşaatın temeli için malzeme taşıdığı sırada irtifa kaybetti.
Helikopterin kuyruğu kayalıklara çarptı.
PERVANELERİNİ ÇARPTI
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, helikopterin yere yaklaştığı ve pervanelerinin kayalara çarptığı görüldü.
İngiltere'de helikopter kayalıklara çarptı İZLE
İKİSİ DE YARALI KURTULDU
Kaza bölgesine giden kurtarma ekipleri, helikopterde bulunan pilot ve yolcuyu enkazdan çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
Helikopterin düşüş nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.