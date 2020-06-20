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    İtalya’nın helikopter sarp kayalıklara çarptı

    Palermo bölgesindeki dağlık alandaki bir inşaatın temeline malzeme taşıyan helikopterin pervanesi sarp kayalıklara takıldı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralırken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 20.06.2020 - 17:36
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    İtalya’nın helikopter sarp kayalıklara çarptı

    İtalya’nın Palermo bölgesindeki Collesano kasabasında bir helikopter, dağlık alandaki bir inşaatın temeli için malzeme taşıdığı sırada irtifa kaybetti.

    Helikopterin kuyruğu kayalıklara çarptı.

    PERVANELERİNİ ÇARPTI

    Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, helikopterin yere yaklaştığı ve pervanelerinin kayalara çarptığı görüldü.

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    İKİSİ DE YARALI KURTULDU

    Kaza bölgesine giden kurtarma ekipleri, helikopterde bulunan pilot ve yolcuyu enkazdan çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

    Helikopterin düşüş nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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