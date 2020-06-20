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İtalya’nın helikopter sarp kayalıklara çarptı

İtalya’nın helikopter sarp kayalıklara çarptı

Palermo bölgesindeki dağlık alandaki bir inşaatın temeline malzeme taşıyan helikopterin pervanesi sarp kayalıklara takıldı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralırken, o anlar kameraya yansıdı.