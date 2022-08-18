İtalya'nın Pantelleria adasında orman yangını çıktı

Akdeniz'deki Pantelleria adasında çıkan ormanın yangınının, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğü ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığı ifade edildi.

Avrupa, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

Alevlerin son yükseldiği yer ise İtalya.

Akdeniz'de İtalya'nın Sicilya adası ile Tunus arasındaki kısımda kalan Pantelleria adası, öğleden sonra çıkan yangınla mücadele ediyor.

Alevler geniş alana yayıldı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, adanın kuzeyindeki Gadir ve Kamma isimli yerleşim yerleri etrafındaki makilik alanlarda çıkan iki yangının, sıcak hava rüzgarın etkisiyle hızla geniş alana yayıldığı belirtildi.

Yangında şu ana kadar yüzlerce hektar makilik alanın yandığı ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için aralıksız çalıştığı aktarıldı.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına havadan müdahale edilemiyor

Adada günün batması ve karanlığın çökmesi sebebiyle yangın söndürme uçaklarının havadan müdahale edemediği, karadan yapılan müdahalenin de arazi koşullarının sert olması ve az sayıda itfaiye eri olması sebebiyle güçlükle ilerlediği kaydedildi.

Vatandaşlar ve turistler adayı terk ediyor

Yangın bölgesine yakın bazı tatilcilerin bölgeden tahliye edildikleri ve turistlerin de adadan kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Ünlü simaların tatil yaptığı ada olarak bilinen Pantelleria'da eski İtalyan milli futbolcu Marco Tardelli ve ünlü modacı Giorgio Armani'nin evi başta olmak üzere bazı ünlülerin evlerinin boşaltıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; alevlerin, Armani'nin yazlığına çok yaklaştığı ve bu sırada birkaç misafirini ağırlayan ünlü modacının da evini terk etmek zorunda kaldığı basına yansıdı.