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    İtalya'nın Pantelleria adasında orman yangını çıktı

    Akdeniz'deki Pantelleria adasında çıkan ormanın yangınının, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğü ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığı ifade edildi.
    • 18.08.2022 - 02:51
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    İtalya'nın Pantelleria adasında orman yangını çıktı

    Avrupa, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

    Alevlerin son yükseldiği yer ise İtalya.

    Akdeniz'de İtalya'nın Sicilya adası ile Tunus arasındaki kısımda kalan Pantelleria adası, öğleden sonra çıkan yangınla mücadele ediyor.

    Alevler geniş alana yayıldı

    İtalyan basınında yer alan haberlerde, adanın kuzeyindeki Gadir ve Kamma isimli yerleşim yerleri etrafındaki makilik alanlarda çıkan iki yangının, sıcak hava rüzgarın etkisiyle hızla geniş alana yayıldığı belirtildi.

    Yangında şu ana kadar yüzlerce hektar makilik alanın yandığı ifade edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için aralıksız çalıştığı aktarıldı.

    İtalya nın Pantelleria adasında orman yangını çıktı #1

    Havanın kararmasıyla birlikte yangına havadan müdahale edilemiyor

    Adada günün batması ve karanlığın çökmesi sebebiyle yangın söndürme uçaklarının havadan müdahale edemediği, karadan yapılan müdahalenin de arazi koşullarının sert olması ve az sayıda itfaiye eri olması sebebiyle güçlükle ilerlediği kaydedildi.

    Vatandaşlar ve turistler adayı terk ediyor

    Yangın bölgesine yakın bazı tatilcilerin bölgeden tahliye edildikleri ve turistlerin de adadan kaçmaya çalıştığı belirtildi.

    Ünlü simaların tatil yaptığı ada olarak bilinen Pantelleria'da eski İtalyan milli futbolcu Marco Tardelli ve ünlü modacı Giorgio Armani'nin evi başta olmak üzere bazı ünlülerin evlerinin boşaltıldığı bildirildi.

    AA'nın haberine göre; alevlerin, Armani'nin yazlığına çok yaklaştığı ve bu sırada birkaç misafirini ağırlayan ünlü modacının da evini terk etmek zorunda kaldığı basına yansıdı.

    İtalya nın Pantelleria adasında orman yangını çıktı #2


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