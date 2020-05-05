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İtalyanlar tedbirlerin gevşetilmesini dans ederek kutladı

İtalyanlar tedbirlerin gevşetilmesini dans ederek kutladı

İtalyanlar iki aya yakın süredir ilk defa evden dışarı çıktı; özgürlüğün tadını ise sokaklarda dans ederek kutladı.