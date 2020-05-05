- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- İtalyanlar tedbirlerin gevşetilmesini dans ederek kutladı
İtalyanlar tedbirlerin gevşetilmesini dans ederek kutladı
İtalyanlar iki aya yakın süredir ilk defa evden dışarı çıktı; özgürlüğün tadını ise sokaklarda dans ederek kutladı.
- Haber Merkezi
- 05.05.2020 - 13:55
İtalya, koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan ilk ülke olmuştu. 11 Mart’tan bu yana süren sokağa çıkma yasağı gevşetildi.
İtalyanların artık dışarıda egzersiz yapmasına ve aynı bölgedeki akrabalarını, maske takmak koşuluyla, ziyaret etmesine izin verilecek.
ÖZGÜRLÜĞÜ DANS EDEREK KUTLADILAR
Koronavirüs salgınının Avrupa'da en fazla can kaybına neden olduğu ülke olan İtalya, 2 aylık sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından dün kademeli olarak yeniden sokaklara geri dönmeye başladı. Sokaklarda buluşan insanlar ise özgürlüğün tadını dans ederek kutladı.
İtalyanlar tedbirlerin gevşetilmesini dans ederek kutladı ViDEO