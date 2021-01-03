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    ITC Başkanı Salihi: PKK Kerkük'te gençleri zehirliyor

    ITC Başkanı Erşat Salihi, terör örgütü PKK’nın Irak'ın Kerkük kentinde piyasaya uyuşturucu sürerek gençleri zehirlemeye başladığını bildirdi.
    • AA
    • 03.01.2021 - 00:23
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 02:34
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    ITC Başkanı Salihi: PKK Kerkük'te gençleri zehirliyor

    Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    "PKK KERKÜK'TE UYUŞTURUCU TİCARETİ BAŞLATARAK GENÇLERİ ZEHİRLİYOR"

    Yaptığı açıklamada Salihi, "Terör örgütü PKK, Kerkük'te uyuşturucu ticareti başlatarak gençleri zehirliyor." ifadesini kullandı.

    Salihi, yıllardır Irak Türkmen Cephesi kadrolarına karşı suikastlar düzenleyen terör örgütünün bu kez Kerkük'te uyuşturucu ticaretine başladığı bilgisini paylaştı.

    ITC Başkanı Salihi: PKK Kerkük te gençleri zehirliyor #1

    "IRAK'TAKİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI BAŞLATILAN MÜCADELENİN PKK'YI DA KAPSAMASI GEREKİR"

    ITC Başkanı, Irak'taki terör örgütlerine karşı başlatılan mücadelenin PKK'yı da kapsaması gerektiğine vurgu yaptı.

    Salihi, uluslararası çapta terör örgütü olarak tanınmış PKK'ya karşı mücadelede Irak hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmesi ve ciddi adımlar atmasını istedi.

    ITC Başkanı Salihi: PKK Kerkük te gençleri zehirliyor #2

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