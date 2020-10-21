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    İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayındayken deprem oldu

    İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayındayken deprem oldu

    Katıldığı canlı yayın programında konuştuğu sırada depreme yakalanan İzlanda Başbakanı Jakobsdottir, korku dolu anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 11:58
    • Güncelleme : 21.10.2020 - 11:58
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    İzlanda'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deprem anında İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Washington Post'un canlı yayınında koronavirüs salgınının turizm üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulunuyordu.

    İZLANDA BAŞBAKANI'NIN DEPREME YAKALANDIĞI AN

    Yayına evinden katılan Jakobsdottir'in konuşması sırasında deprem oldu.

    İzlanda Başbakanı, sarsıntıyla birlikte etrafa bakarken korku dolu anlar yaşadı. Nefes nefese kaldığı görülen Katrin Jakobsdottir, yayındaki kişiye "Şu anda deprem oldu." dedi.

    "EV HÂLÂ GÜÇLÜ"

    Ardından konuya geri dönerek açıklamalarına devam eden 44 yaşındaki Jakobsdottir, "İyiyim, ev hâlâ güçlü, endişelenmeye gerek yok." ifadesini kullandı.

    İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayındayken deprem oldu ViDEO

    BAŞKENTTE HASARLAR OLUŞTU

    ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, deprem, başkent Reykjavik'e yakın konumdaki sahil kasabası Hafnarfjordur'un 10 kilometre güneybatısında kaydedildi.

    Sarsıntının, başkentin çevresinde hasarlara yol açtığı belirtildi. Depremlerin İzlanda'da yaygın olduğu biliniyor.

    İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayındayken deprem oldu #1

    İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir canlı yayındayken deprem oldu #2

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