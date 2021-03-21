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- İzlanda’da yanardağ 781 yıl sonra uyandı
İzlanda’da yanardağ 781 yıl sonra uyandı
- DHA
- 21.03.2021 - 10:52
- Güncelleme : 21.03.2021 - 11:23
İzlanda’nın Reykjanes yarımadasındaki Fagradalsfjall Yanardağı 781 yıllık uykunun ardından yeniden lav püskürtemeye başladı.
İzlanda Meteoroloji Ofisi, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ofis, lav püskürtmeye başlayan Fagradalsfjall Yanardağı’nın Reykjavik’e 30 km uzaklıkta bulunduğunu söyledi.
LAVLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yüzyıllar süren uykusundan uyanan dağın görüntüleri, bölgeye gönderilen sahil güvenlik helikopteri tarafından görüntülendi.
İzlanda’da yanardağ 781 yıl sonra uyandı ViDEO
HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLEMEYECEK
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yanardağın çok fazla kül ve gaz püskürtmesinin beklenmediği ifade edildi.
Bu sebeple hava trafiğinde aksakların yaşanmasının öngörülmediği açıklandı.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ
İzlanda’da 2010 yılında, Eyjafjallajokull Yanardağı patlamış, oluşan kül ve gaz sebebiyle İrlanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa genelinde hava trafiği durma noktasına gelmişti.
SON PATLAMA 1240’DA YAŞANDI
Güney Yarımadası olarak da bilinen Reykjanes'de son volkanik patlama 1240 senesinde yaşanmıştı.