Reykjanes yarımadasında bulunan Fagradalsfjall Yanardağı 781 yılın ardından uyanarak lav püskürtmeye başladı. O anlar havadan görüntülendi.

İzlanda’nın Reykjanes yarımadasındaki Fagradalsfjall Yanardağı 781 yıllık uykunun ardından yeniden lav püskürtemeye başladı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ofis, lav püskürtmeye başlayan Fagradalsfjall Yanardağı’nın Reykjavik’e 30 km uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

LAVLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yüzyıllar süren uykusundan uyanan dağın görüntüleri, bölgeye gönderilen sahil güvenlik helikopteri tarafından görüntülendi.

İzlanda’da yanardağ 781 yıl sonra uyandı ViDEO

HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLEMEYECEK

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yanardağın çok fazla kül ve gaz püskürtmesinin beklenmediği ifade edildi.

Bu sebeple hava trafiğinde aksakların yaşanmasının öngörülmediği açıklandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ

İzlanda’da 2010 yılında, Eyjafjallajokull Yanardağı patlamış, oluşan kül ve gaz sebebiyle İrlanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa genelinde hava trafiği durma noktasına gelmişti.

SON PATLAMA 1240’DA YAŞANDI

Güney Yarımadası olarak da bilinen Reykjanes'de son volkanik patlama 1240 senesinde yaşanmıştı.