Euro
8.5903
-1.69%
Dolar
7.2131
-1.5%
Altın
404.83
-0.96%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
428.900
-0.01%
EXEN Coin
13.83
0.65%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    İzlanda’da yanardağ 781 yıl sonra uyandı

    Reykjanes yarımadasında bulunan Fagradalsfjall Yanardağı 781 yılın ardından uyanarak lav püskürtmeye başladı. O anlar havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 11:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzlanda’da yanardağ 781 yıl sonra uyandı

    İzlanda’nın Reykjanes yarımadasındaki Fagradalsfjall Yanardağı 781 yıllık uykunun ardından yeniden lav püskürtemeye başladı.

    İzlanda Meteoroloji Ofisi, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ofis, lav püskürtmeye başlayan Fagradalsfjall Yanardağı’nın Reykjavik’e 30 km uzaklıkta bulunduğunu söyledi.

    LAVLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Yüzyıllar süren uykusundan uyanan dağın görüntüleri, bölgeye gönderilen sahil güvenlik helikopteri tarafından görüntülendi.

    İzlanda’da yanardağ 781 yıl sonra uyandı ViDEO

    İzlanda’da yanardağ 781 yıl sonra uyandı #1

    HAVA TRAFİĞİNİ ETKİLEMEYECEK

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yanardağın çok fazla kül ve gaz püskürtmesinin beklenmediği ifade edildi.

    Bu sebeple hava trafiğinde aksakların yaşanmasının öngörülmediği açıklandı.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ

    İzlanda’da 2010 yılında, Eyjafjallajokull Yanardağı patlamış, oluşan kül ve gaz sebebiyle İrlanda ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa genelinde hava trafiği durma noktasına gelmişti.

    SON PATLAMA 1240’DA YAŞANDI

    Güney Yarımadası olarak da bilinen Reykjanes'de son volkanik patlama 1240 senesinde yaşanmıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir