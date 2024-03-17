İzlanda’da yanardağ paniği! Akan lavlar Grindavik şehrine yaklaşıyor Fagradalsfjall yanardağının Sundhnukagigar kraterinde meydana gelen patlama sonucu ortaya çıkan lavlar Grindavik kentine yaklaştı.

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DHA

İzlanda'da yanardağ paniği yaşanıyor...

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Fagradalsfjall yanardağının Sundhnukagigar kraterinde meydana gelen patlama sonucu ortaya çıkan lavın Grindavik kentine yaklaştığını duyurdu.

Ofis, püskürmenin hala sürdüğünü ancak lavın akış hızının yavaşlamaya başladığını belirtti.

Lavlan şehre yaklaşıyor

IMO’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Lav püskürmesi dört saati aşkın bir süredir devam etmektedir. İsveç Sahil Güvenliği'nin gözetleme uçuşundaki görsel değerlendirmeye dayanarak, püskürmenin gücünün çok azalmadığı görülüyor. Çatlağın güney ve en kuzey kısmı biraz solmuş gibi görünüyor.

Şu anda Grindavikurveg yolu üzerinde akan lav yatağı Şubat ayına göre önemli ölçüde daha geniştir. Gözetleme uçuşundan elde edilen bilgilere göre, güneye doğru akan lavın ilerleyişi yavaşlamıştır. Hızın şu anda saatte 300 metre civarında olduğu tahmin ediliyor” denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)