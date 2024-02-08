İzlanda, yeniden volkanik hareketlilikle gündeme geldi.
Ağır hasar görmüş bir balıkçı kasabasının ve ülkenin en önemli turistik merkezi olan termal kaplıca Blue Lagoon'un yakınında yeniden yanardağ patlaması yaşandı.
Son aylarda üçüncü kez yaşanan patlama, başkent Reykjavik'ten yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Reykjanes yarımadasında meydana geldi.
Yanardağ patladı
İzlanda Meteoroloji Ofisi'ne göre patlama, yerel saatle sabah 06.00 civarında başladı. Lavların, 3 kilometrelik bir çatlaktan fışkırarak batıya doğru aktığı bilgisi paylaşıldı.
Oteller tahliye edildi
Yetkililer, "Geçen sefere göre Grindavik'ten daha uzakta, dolayısıyla kasaba için daha iyi." açıklamasında bulundu.
Termal kaplıca alanındaki oteller, volkanik patlama nedeniyle tahliye edildi.
En aktif yerler arasında
Time'ın aktardığına göre, İzlanda, orta Atlantik sırtındaki Kuzey Amerika ve Avrasya tektonik plakaları arasındaki konumu nedeniyle, jeolojik açıdan en aktif yerlerden biri.
Söz konusu ülke, yaklaşık 30 volkanik sisteme ve 600'den fazla kaplıcaya sahip.
Volkanik hareketliliğin yıllarca devam etmesi bekleniyor
İzlanda'daki yetkililer lavları çoğunlukla şehir dışında tutmaya yardımcı olan bariyerleri inşa etmiş olsa da, bölgenin yıllarca devam etmesi beklenen volkanik aktivite dönemine girdiği uyarısı yapılıyor.
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