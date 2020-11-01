İzmir depremi dünya basınında

Deprem nedeniyle can kayıplarının yaşandığı İzmir'de enkazların altında devam eden arama kurtarma çalışmalarına dünya basını geniş yer ayırdı.

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD merkezli New York Times gazetesi, depremin ardından harekete geçen ekiplerin etkileyici bir işe imza attığına dikkat çekti.

"KURTARMA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Kurtarma ekibinden bir kişinin çalışmaların "kesintisiz, ara vermeden, gece gündüz 24 saat" devam ettiğini bildirdiği belirtildi.

Depremde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısı paylaşılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye aktarılan kaynak ve depremzedelere yardımlarla ilgili ifadeleri paylaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Mucizevi haberler alıyoruz" dediği aktarıldı.

"20 BİNA CİDDİ ŞEKİLDE ZARAR GÖRDÜ"

CNN International, İzmir'de 100'den fazla depremzedenin molozların arasından kurtarıldığını okurlarına duyurdu.

20 binanın sarsıntı nedeniyle ciddi şekilde zarar gördüğü, bunların çoğunun Bayraklı'da olduğu ifade edilirken, cumartesi gününden bu yana 9 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İngiltere basınından BBC News ve The Guardian, yıkılan bir binadan görüntülere yer verirken, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler olduğunu yazdı.

"BİZE 15 SAAT GİBİ GELDİ"

Katar merkezli Al Jazeera, İzmirlilerin cuma gecesini çadırlarda ve arabalarda geçirdiğini bildirdi.

Bir vatandaşın "Herkes depremin 15 saniye sürdüğünü söyledi. Ancak bize 15 saat gibi geldi." ifadesi paylaşıldı.

"CANLI ÇIKTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

İsmi belirtilmeyen söz konusu vatandaşın, "Yanımızdaki bina tamamen yıkıldı, bizimkinin duvarlarında çatlaklar var. Canlı çıktığımız için çok mutluyuz. Komşularımızdan bazıları maalesef başaramadı." dediği kaydedildi.

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