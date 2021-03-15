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    Jacinda Ardern, Christchurch saldırısının 2'nci yıl dönümünde mesaj paylaştı

    Başbakan Ardern, cami saldırılarına ilişkin açıklama yaparak, dünyanın ırkçılık hakkında konuşması gerektiğini söyledi.
    • AA
    • 15.03.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 12:12
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    Jacinda Ardern, Christchurch saldırısının 2'nci yıl dönümünde mesaj paylaştı

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin Christchurch bölgesinde Nur ve Linwood camilerinde Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının 2'nci yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

    Başbakan Ardern, ülkedeki Müslüman toplumun Christchurch saldırısından önce de ırkçılıkla karşılaştığını belirterek, dünyanın ırkçılık ve beyaz üstünlüğü hakkında konuşması gerektiğini belirtti.

    "DÜNYA IRKÇILIK VE BEYAZ ÜSTÜNLÜĞÜ HAKKINDA KONUŞMALI"

    Terörist, Avustralya'dan geldiği için saldırıdan Yeni Zelanda'nın sorumlu tutulamayacağını söylemenin adil olmadığının altını çizen Başbakan Ardern, "Müslüman toplumumuzun üyeleri kendi toplumlarına yönelik o saldırıdan önce oldukça korkunç bir ırkçılıkla yaşıyordu." ifadesini kullandı.

    Ardern, dünyanın ırkçılık ve beyaz üstünlüğü hakkında konuşması gerektiğini ve dünya liderlerinin seslerini her yerde duyurabildikleri için sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Ülkeler bunu hesaba katmalı." dedi.

    Jacinda Ardern, Christchurch saldırısının 2 nci yıl dönümünde mesaj paylaştı #1

    YENİ ZELANDA'DAKİ KANLI SALDIRI

    Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart 2019'da, terörist Brenton Tarrant tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.

    Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

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