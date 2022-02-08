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    Jacinda Ardern: Omicron, son varyant olmayacak

    Başbakan Ardern, sağlık yetkililerinin açıklamasına dikkat çekti. Ardern, yeni varyantların ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu ifade etti.
    • REUTERS
    • 08.02.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 09:32
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    Jacinda Ardern: Omicron, son varyant olmayacak

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, koronavirüs salgınına ilişkin milletvekillerine hitap etti.

    Ardern'in açıklaması, başkent Wellington'daki parlamento binası önünde toplanan yüzlerce protestocunun koronavirüs kısıtlamalarının ve aşı zorunluluklarının sona ermesini talep ettiği bir dönemde geldi.

    VARYANT UYARISI

    Ardern, "Uzmanların açıklaması, Omicron'un bu yıl karşılaşacağımız son varyant olmayacağı yönünde." dedi.

    Salgının henüz bitmediğini hatırlatan Ardern, "Ama bu ilerleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor, ilerlemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

    Jacinda Ardern: Omicron, son varyant olmayacak #1

    YENİ ZELANDA'DAN SIKI TEDBİRLER

    Başbakan Ardern hükümeti, koronavirüsün üstesinden gelmek için son iki yıldır sert tedbirler uyguladı.

    Beş milyonluk ülkede şu ana kadar yaklaşık 18 bin vaka ve 53 ölüm var.


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