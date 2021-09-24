Jair Bolsonaro: Boris Johnson, acil gıda anlaşması istedi

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, İngiliz başbakanın kendilerinden gıda konusunda talepte bulunduğunu belirtti. İngiltere ise Bolsonaro'nun açıklamalarını reddetti.

İngiltere'de son günlerin tartışma konusu olan gıda kıtlığı, Brezilya'ya kadar ulaştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Johnson ile arasında geçen diyaloğu aktardı.

İNGİLTERE BREZİLYA'DAN YİYECEK İSTEDİ

Bolsonaro, Johnson'ın, süpermarket tedariklerinde daha fazla kesinti olacağına dair endişelerin ortasında gıda kıtlığını hafifletmek için kendisinden "acil bir anlaşma" istediğini iddia etti.

"JOHNSON'IN TALEBİNİ TARIM BAKANINA İLETTİM"

Guardian'ın haberine göre, Brezilyalı lider, "Boris Johnson ile konuştuğum şey, İngiltere'de eksikliği yaşanan ürünümüzü ithal etmek için bizimle acil bir anlaşma yapmak istediğiydi. Johnson'ın talebini Tarım Bakanı Tereza Cristina'ya ilettim." dedi.

İNGİLTERE YALANLADI

Boris Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada ise bu durum reddedildi. Johnson'ın "muhtemelen Brezilya'nın belirli bir ürününün ithalatını artırmak isteme konusunda dostça ama ciddi olmayan bir açıklama yaptığı" belirtildi.

NOEL ÖNCESİ İNGİLİZ HALKI PANİKTE

İngiltere'de kamyon şoförü eksikliğinin yaşanması, İngiliz halkını Noel'e kadar bazı ürünlerin raflardan yok olacağı konusunda endişeye sevk etmiş durumda.

Londra yönetiminden yapılan açıklamada, halktan panikle satın almalar yapmaması isteniyor.

KORONA GÜNLERİNE BENZER DURUM YAŞANACAK ENDİŞESİ

Diğer taraftan yetkililer, koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde tuvalet kağıdı gibi ürünlerin stoklandığı günlere yeniden geri dönüleceği endişesini taşıyor.

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