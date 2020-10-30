Jair Bolsonaro: Sokağa çıkma yasağı delilik

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı kararlarına tepki gösterdi. Bolsonaro, Çin'in aşı adayına da karşı çıktı.

Avrupa ülkeleri, koronavirüs salgını kaynaklı ikinci dalgaya karşı yeniden sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüsle mücadelede evde kalma önlemlerini eleştirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA TEPKİ

Bolsonaro, salgının ikinci dalgasını kontrol altına almak için ülkelerin yeniden sokağa çıkma yasağı gibi benzer tedbirlere başvurmasını "delilik" olarak nitelendirdi.

ÇİN'İN AŞISINA KARŞI ÇIKTI

Al Jazeera'nin haberine göre, Bolsonaro, Sao Paulo eyaletinde klinik teste tabi tutulan Çin'in koronavirüs aşı adayına karşı sert dille karşı çıktı.

Jair Bolsonaro, "Sevgili Sao Paulo Valisi (Joao Doria), heyecanını anlıyorum ama hiç kimse zorla bir aşı almayacak. Başka bir tane bul. Hükümet benim, para halkın, benim değil. Sizin aşınızı satın almayacağım. Aşınızı satın alacak başka birini bulun." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYILARINDAKİ YÜKSELİŞ

Birçok Batı ülkesi ve Latin Amerika'nın bazı kesimlerinde koronavirüste günlük vaka sayıları geçen haftalarda yükselişe geçmişti.

ABD dışında birçok ülke yönetimi, salgını kontrol altına almak için daha katı önlemlere başvurmaya başlamıştı.

Temmuzun başında koronavirüse yakalanan Bolsonaro, temmuz sonuna doğru art arda yaptırdığı testlerin negatif çıkması üzerine hastalığı atlattığını açıklamıştı.

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