Jair Bolsonaro'dan halkına koronavirüs tepkisi: Sızlanmayı bırakın

Brezilyalı lider, salgın nedeniyle ülke çapında uygulanan kısıtlamaları eleştirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınıyla ilgili yine dikkat çeken ifadeler kullandı.

Daha önce koronavirüsü "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" olarak nitelendiren Bolsonaro, Brezilya halkına hitap etti.

"DAHA NE KADAR SIZLANACAKSINIZ"

Bolsonaro, "Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız? Buna artık kimse dayanamıyor. Can kayıplarına üzülüyoruz ama bir çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı'nın ifadeleri, ülkesinin son 24 saatte ölümlerde rekor artış göstermesinin ardından geldi.

BREZİLYA'DA SALGIN BİLANÇOSU

BBC'de yer alan habere göre, Brezilya'da koronavirüs kaynaklı 260 binden fazla ölüm kaydedildi. Ülke, 530 bini aşkın ölümün yaşandığı ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Bolsonaro'nun açıklamalarına tepki gösteren Sao Paulo Valisi Joao Doria, Bolsonaro'nun aşı satın almak ve bu salgını bitirmek için uğraşan vali ve belediye başkanlarına saldıran "çılgın bir adam" olduğunu söyledi.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKMEK ÜZERE"

Doria, "Problemlerle nasıl yüzleşeceğiz, her gün insanları ölürken izleyerek mi? Brezilya'da sağlık sistemi çökmek üzere." dedi.

Brezilya, koronavirüs salgınında ölü sayısında ikinci, vaka sayısında ise üçüncü sırada yer alıyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede perşembe günü bin 699 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 260 bin 970'e yükseldi.