Jake Sullivan, kaburgasının kırıldığı 'kaza' nedeniyle Suudi Arabistan ziyaretini erteledi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile Veliaht Prens Selman arasında planlanan görüşme, 'küçük çaplı kaza' nedeniyle sekteye uğradı.

ensonhaber.com

Bu hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi beklenen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın seyahati, kaburga kırığı nedeniyle ertelendi.

Sullivan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeyi planlıyordu.

Beyaz Saray, Sullivan'ın, "küçük bir kazada" kaburga kemiğini kırması nedeniyle bu hafta Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti ertelemek zorunda kaldığını duyurdu.

Sullivan'ın yaşadığı kaza nedeniyle ziyaret ertelendi

Kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, olayın "kendisine ait" bir olay olduğunu ve seyahat etme yeteneğini etkilediğini söyledi.

Beyaz Saray: Kimseden kaynaklanmıyor

Kirby, kazaya ilişkin, "Kimseden kaynaklanmıyor. Çirkin bir eylemin sonucu değildi." dedi.

47 yaşındaki Sullivan'ın, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yumuşatmaya yönelik çabalar devam ederken Veliaht Prens Selman ile görüşmesi planlanıyordu.

Yeni tarih açıklanmadı

Kirby, Sullivan'ın geziyi yeniden planlamayı "sabırsızlıkla" beklediğini ancak bir tarih belirtmediğini söyledi.

Geçen yıl Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik görüşmelerin yapılması planlanıyordu ancak bu planlar 7 Ekim saldırılarıyla suya düştü.