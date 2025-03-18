James Webb Uzay Teleskobu'ndan şaşırtan veri: Kara deliğin içinde olabiliriz

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NASA'nın öncülüğünde işletilen James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) verilerini inceleyen bilim insanları, dikkat çekici bir keşfe imza attı.

Araştırmalar, galaksilerin büyük bir kısmının benzer bir yönde döndüğünü gösteriyor.

Bu daha önce tahmin edilemeyen sıra dışı bulgu, aslında kara delikler hakkında yeni bir anlayışa yol açabilir ve belki de bizim de bir kara deliğin merkezinde yer aldığımızı işaret ediyor olabilir.

GALAKSİLERİN DÖNÜŞ YÖNÜ HAKKINDA ŞAŞIRTICI BULGU

Gelmiş geçmiş en güçlü uzay teleskobu olarak bilinen JWST, Büyük Patlama'dan sadece 300 milyon yıl sonra uzaktaki galaksiler tarafından yayılan kızılötesi ışığı yakalayabiliyor. Bu sayede diğer teleskoplara kıyasla çok daha uzak geçmişe, hatta evrenin ilk zamanlarına bakış atmayı sağlıyor.

Ancak teleskobun güçlü gözlem yeteneği aynı zamanda yeni gizemleri ve soru işaretlerini de ortaya çıkarıyor. Kansas Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacıların ulaştığı bulgu da bu türden bir sürprizdi.

Ekip JWST'nin gözlemlediği galaksilerin 105'inin (yüzde 40) saat yönünün tersine dönerken, 158'inin (yüzde 60) saat yönünde döndüğünü tespit etti.

"TÜM EVRENİN BİR KARA DELİĞİN İÇ KISMINDA OLDUĞUNU VARSAYAN TEORİLERLE UYUŞUYOR"

Royal Astronomical Society'nin Monthly Notices dergisinde yayınlanan araştırma makalesinde, "Gözlemler gerçekten de evrenin yapısını yansıtıyorsa, erken evrenin galaksilerin döndüğü yönler açısından daha homojen olduğunu ve zamanla daha kaotik hale geldiğini söyleyebiliriz." diye yazdı.

Yazarların bu fenomenin nedenine dair öne sürdüğü bir olasılık evrenin, kendisinden daha büyük bir evrende yer aldığı ve üstelik bu büyük evrenin kara deliğinin iç kısmında bulunduğu yönünde.

Araştırmanın yazarlarından, bilgisayar bilimci Lior Shamir, "Açıklamalardan biri, evrenin dönerek doğmuş olması. Bu açıklama, tüm evrenin bir kara deliğin iç kısmında olduğunu varsayan kara delik kozmolojisi gibi teorilerle uyuşuyor" dedi.

IFL Science'a konuşan Shamir ayrıca, "Ancak evren gerçekten dönerek doğmuşsa, bu, kozmos hakkındaki mevcut teorilerin eksik olduğu anlamına gelir" diye de ekledi.

BİR OLASILIK DAHA VAR

Öte yandan bu tür bir açıklamanın desteklenmesi için çok daha fazla kanıta ihtiyaç var. Zira ekip bir başka olasılık daha öneriyor.

Bu olasılık, ışığın yayıldığı nesnenin bize göre nasıl hareket ettiğine bağlı olarak kırmızı veya maviye kaymasından kaynaklanıyor. Buna Doppler kayması deniyor.

Bu etki nedeniyle Samanyolu'nun ters yönünde dönen galaksiler daha parlak görünüyor. Bu durum, diğer galaksilerin dönüş biçimini gözlemleyen astronomları vardıkları bulgular konusunda yanıltmış olabilir.

Shamir, "Eğer durum gerçekten böyleyse, evrenin derinliklerini gözlemlemek için mesafe ölçümlerimizi yeniden kalibre etmemiz gerekecek" dedi.