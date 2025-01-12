ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles County’deki orman yangınları yayılarak devam ediyor.
Orman yangınlarında birçok ünlü ismin evi de yok olurken, yangını söndürme çalışmaları da sürüyor.
Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne sererken, Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis, Los Angeles'taki orman yangını felaketi hakkında konuştu.
"TÜM MAHALLEM YOK OLDU"
Jamie Lee Curtis, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Los Angeles'ta doğdum ve büyüdüm. Ve Angeles'in tamamı alevler içinde. Her yer, her yer. Pacific Palisades'in tamamı yok oldu. Arkadaşlar yani tüm mahallem yok oldu diyorum.
"GAZZE GİBİ"
Benim evim bu gece hala ayakta. Ama ben başka yerde kalıyorum. Pacific Palisades'in tamamı ne yazık ki Gazze gibi ya da feci şeylerin yaşandığı savaş gören ülkeler gibi görünüyor. Ve her yerde yangınlar çıkmaya devam ediyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış