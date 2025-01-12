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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles County’deki orman yangınları yayılarak devam ediyor.

Orman yangınlarında birçok ünlü ismin evi de yok olurken, yangını söndürme çalışmaları da sürüyor.

Bölgeden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne sererken, Amerikalı oyuncu Jamie Lee Curtis, Los Angeles'taki orman yangını felaketi hakkında konuştu.

"TÜM MAHALLEM YOK OLDU"

Jamie Lee Curtis, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Los Angeles'ta doğdum ve büyüdüm. Ve Angeles'in tamamı alevler içinde. Her yer, her yer. Pacific Palisades'in tamamı yok oldu. Arkadaşlar yani tüm mahallem yok oldu diyorum.

"GAZZE GİBİ"