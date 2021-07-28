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    Japon basını: Türk SİHA'ları, ABD'ye zor seçimler yaratıyor

    Japon basını: Türk SİHA'ları, ABD'ye zor seçimler yaratıyor

    Bölgesel çatışmalarda SİHA'ların oyun değiştirici rolüne vurgu yapıldı. Gelişmelerin, Washington'da endişeyle karşılandığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 12:35
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    Üretimi Türkiye'de yapılan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), dünya gündemindeki sıcaklığını koruyor.

    Çeşitli medya kuruluşları tarafından dünyaya duyurulan SİHA'lar, son olarak Japon basınının dikkatini çekti.

    "NÜFUZLU VE İDDİALI TÜRKİYE..."

    Nikkei Asia'nın haberinde, "Nüfuzlu ve iddialı Türkiye, ABD için zor seçimler yaratıyor." denildi.

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü mezunu mühendis Selçuk Bayraktar'ın, Türkiye'nin İHA ve SİHA programının arkasındaki "lider akıl" olduğu vurgulandı.

    "TÜRK SİHA'LARI SONUÇ DEĞİŞTİRİCİ"

    Haberde, "Türk SİHA'ları, ister doğrudan Ankara tarafından kullanılsın ister müttefiklere sağlansın, son bölgesel çatışmalarda sonucu değiştirdi ve dünya çapındaki askeri uzmanların ilgisini çekiyor." denildi.

    Uzmanlardan bazılarının, insansız savaş metodunu "askeri ilişkilerde devrim" şeklinde nitelendirdiği kaydedildi.

    Japon basını: Türk SİHA ları, ABD ye zor seçimler yaratıyor #1

    "ABD'DE ENDİŞELERE YOL AÇTI"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin güvenliği artık sınırlarımızda değil, tehditlerin olduğu her yerde başlıyor." şeklindeki ifadesi anımsatılarak, Türkiye'nin askeri nüfuzunun ve bunu kullanma isteğinin ABD'de endişelere yol açtığının altı çizildi.

    Birçok Kongre üyesinin, Başkan Joe Biden'a "Ankara'nın eylemlerini engelleme" çağrısında bulunduğu aktarıldı.

    Japon basını: Türk SİHA ları, ABD ye zor seçimler yaratıyor #2

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