Japon perakendeci 'Seven&i'den çarpıcı İsrail kararı

AA

Japon perakendeci Seven&i Holdings firmasının İsrail kararı dikkat çekti.

Karara ilişkin bilgiler, Resmi Kyodo ajansının haberinde yer aldı.

Habere göre "7-Eleven" zincir mağazalar sahibi Seven&i firması, İsrail'deki 8 mağazasının hepsini kapattı.

GEREKÇE ORTA DOĞU'DAKİ GERGİNLİK

İsrail'den çekilme kararının, "Orta Doğu'daki gerginliklerin, işletmeyi sürdürme risklerini artırması nedeniyle" alındığına dikkat çekildi.

Firmanın Japon uyruklu tüm çalışanlarının halihazırda İsrail'i terk ettiği kaydedildi.

Kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank'ın verilerine göre firma, Ekim 2023 sonrası İsrail'den çekilme kararı alan ilk Japon firması oldu.

İLK MAĞAZA OCAK 2023'TE TEL AVİV'DE AÇILDI

İsrail'de mağaza işleten "tek büyük Japon market zinciri" olan Seven&i, İsrail'deki ilk "7-Eleven" mağazasını Ocak 2023'te Tel Aviv'de açmıştı.

Japon firma, o dönem, mağaza zincirini 5-6 yıl marjında İsrail geneline genişlemeyi planladığını bildirmişti.

92 JAPON FİRMASI İSRAİL'DE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYORDU

Teikoku Databank'a göre; Ekim 2023 itibarıyla yüzde 40'ı üretim sektörü olmak üzere 92 Japon firması, İsrail'de faaliyetlerine devam ediyordu.

Japon basınında, Orta Doğu'daki durum sebebiyle İsrail'de faal olan Uzak Doğu menşeli firmaların küçülmeye veya ülkeden çekilmeye gidebileceği bildiriliyor.