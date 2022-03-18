Japon Prenses Aiko, gelecekle ilgili konuştu

20 yaşını dolduran Aiko, en zayıf noktasını açıkladı. Aiko, evlilik konusunu düşünmediğini de söyledi.

Japon İmparatorluk ailesinin üyesi Prenses Aiko, Aralık 2021'de 20 yaşını doldurarak yetişkinliğe erişti.

Prenses Aiko, İmparatorluk Sarayı'nda düzenlediği ilk basın toplantısında, gelecek hayatına ilişkin görüşlerini aktardı.

Yarım saat süren basın toplantısında Aiko, "ailenin yetişkin bir üyesi olarak görevleri için çabalayacağını ve kabiliyetini sonuna kadar kullanacağını" söyledi.

"ETKİNLİKLERE MESULİYET HİSSİYLE YAKLAŞ" TELKİNİ

Yeni dönemde ebeveynlerinin varlığını "yeri doldurulamaz" olarak niteleyen Aiko, "Nasıl bir durumda olursam olayım, onlar her zaman en yakınımdalar" dedi.

Aiko, aile içinde üstlenilen "törensel sorumlulukların getirdiği gerginliğe" dikkati çekerek, kendisine "her etkinliğe mesuliyet hissiyle yaklaşmasının telkin edildiğini" söyledi.

"EVLİLİĞİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Zayıf noktasını "utangaçlık" olarak niteleyen ve evlilik konusunu düşünmediğini belirten Aiko, "her iki tarafın da birbirini tebessüm ettirebildiği ilişkinin ideal" olacağını vurguladı.

Ülkede hafta içi meydana gelen şiddetli depremden etkilenenlerin acısını paylaştığını kaydeden Prenses, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da hayatını kaybedenlere yönelik de "birçok değerli hayatın yok olması sebebiyle çok üzgün olduğunu" söyledi.

PRENS LİSEYE GİDECEK

Japon İmparatorluk ailesinde, "yetişkinliğe erişim" basın toplantısı, en son Aralık 2014'te, Veliaht Prens Fumihito'nun kızı Prenses Kako için düzenlenmişti.

Öte yandan, Naruhito'nun kardeşi Veliaht Prens Fumihito'nun oğlu Prens Hisahito'nun, Ochanomizu Üniversitesi bünyesindeki ortaokuldan mezun olduğu belirtildi.

Tahtın ikinci sıradaki varisi 15 yaşındaki Prensin, yeni eğitim yılının başlayacağı nisandan itibaren Tsukuba Üniversitesi bünyesindeki Otsuka Lisesi'nde eğitim göreceği kaydedildi.