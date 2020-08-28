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    Japonya Başbakanı Abe sağlık nedeniyle görevi bırakıyor

    Sağlık durumu bozulan Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, görevi bırakmayı düşündüğü aktarıldı. Japonya halkı, Başbakan Abe'den resmi bir açıklama bekliyor.
    • REUTERS
    • 28.08.2020 - 09:11
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    Japonya Başbakanı Abe sağlık nedeniyle görevi bırakıyor

    Japonya'nın devlet televizyonu olan NHK'da, Japonya Başbakanı ile ilgili büyük bir iddia yer aldı.

    NHK'da yer alan habere göre, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle görevini bırakması bekleniyor.

    Japonya Başbakanı Abe sağlık nedeniyle görevi bırakıyor #1

    SAĞLIK DURUMU İÇİN GÖREVİNİ BIRAKABİLİR

    İki kez üst üste hastaneye gitmesinin ardından Abe'nin sağlık durumu ve görevini bırakıp bırakmayacağı ile ilgili spekülasyonlar artmıştı. Abe, uzun bir süredir ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ediyor.

    Japonya Başbakanı Abe sağlık nedeniyle görevi bırakıyor #2

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