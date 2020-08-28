Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa etti

Sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakacağı konuşulan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, resmen istifasını açıkladı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, görevi bıraktı.

2012 yılından beri Japonya Başbakanı olarak görevini sürdüren Shinzo Abe'nin, sağlık durumu nedeni ile istifa edeceği ortaya konulmuştu.

Japonya'da kamu yayıncısı olan NHK, iktidarda olan Liberal Demokrasi Partisi'nin içerisinden bir kaynağın, Başbakan Abe'nin istifası ile ilgili bilgi verdiğini açıklamıştı.

'ÜLSERATİF KOLİT HASTALIĞI' İLE MÜCADELE EDİYOR

İki kez üst üste hastaneye gitmesinin ardından Abe'nin sağlık durumu ve görevini bırakıp bırakmayacağı ile ilgili spekülasyonlar artmıştı. Abe, uzun bir süredir ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ediyor.





HAZİRAN AYINDAN BERİ BASIN TOPLANTISI YAPAMADI

Ay başından beri bir dizi tetkikten geçen Abe, haziran ortasından bu yana düzenli basın toplantısı yapmadı.

Son basın toplantısını 18 Haziran’da düzenleyen Abe, kendisine yöneltilen soruları kısaca cevaplandırıyor.

KAN KUSTUĞU ÖĞRENİLMİŞTİ

Ulusal basında çıkan haberlerde, temmuz ayında Abe’nin başbakanlık konutunda kan kustuğu kaydedilmişti.

JAPONYA'DA EN UZUN GÖREVDE KALAN BAŞBAKAN ABE'YDİ

Hafta başında Abe, Japonya’da tek görev döneminde "en uzun süre görevde kalan başbakan" unvanını kazanmıştı.

SHİNZO ABE'NİN BAŞBAKANLIK SÜRECİ

2006'da ilk defa başbakanlık görevini üstlenen Abe Şinzo, lideri olduğu LDP'nin 2007 üst meclis seçimlerinde ağır mağlubiyet alması sonrasında istifa etmişti.

2012 seçimlerini kazanarak ikinci kez başbakanlık görevine gelen Abe, Japonya tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan kişi oldu.