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    Japonya, koronavirüs kaynaklı sınır önlemlerini kaldırdı

    Japon hükümeti, 2 yıldan fazladır ülke sınır kapılarında koronavirüs nedeniyle uyguladığı seyahat kısıtlamalarını kaldırdı. Hükümet şimdi "Ulusal Seyahat İndirimi" programını devreye sokuyor.
    • 11.10.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 10:00
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    Japonya, koronavirüs kaynaklı sınır önlemlerini kaldırdı

    Japon Başbakan Kişida Fumio, koronavirüs vaka sayılarının düşük seyrettiği ülke genelinde, yeni kararları 11 Ekim itibarıyla uygulamaya aldı.

    Bu doğrultuda halihazırda günlük 50 bin yolcu giriş sınırlaması ile yabancı turistlerin Japonya'ya bireysel seyahat yasağı kaldırıldı.

    3 doz aşılılara karantina yok

    Japonya'nın vize muafiyet programı uyguladığı 70'e yakın ülkeden yabancı turistler, plansız şekilde ve refakat edilmeksizin Japonya'ya girebilecek.

    3 doz aşı vurulduğunu ya da seyahatten 72 saat önce negatif test sonucu ibraz edenlere, sınır girişinde yeni koronavirüs testi ve karantinası uygulanmayacak.

    Japonya, koronavirüs kaynaklı sınır önlemlerini kaldırdı #1(Kişida Fumio-Japonya Başbakanı)

    Gecelik 11 bin yen

    Öte yandan merkezi hükümet, ülke iç turizminin canlandırılması için uygulanacak "Ulusal Seyahat İndirimi" programını devreye aldı.

    Program kapsamında 7 gecelik iç seyahatlerde kişi başına gecelik 11 bin yene (76 dolar) kadar sübvanse desteği sunulacak.

    Başkent Tokyo bölgesi, söz konusu programa 20 Ekim'de dahil edilecek.

    Japonya, koronavirüs kaynaklı sınır önlemlerini kaldırdı #2

    "Dönüm noktası"

    Kabien Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, sınır önlemlerinin kaldırılmasını "Japonya ile deniz aşırı uluslararası etkileşimi artırmayı hedeflediğini" söyledi.

    Matsuno, "Yurt içi ve yurt dışında turistlerin seyahatlerini teşvik etmeyi; salgının etkilediği talep ile ve bölgeleri canlandırmayı umuyoruz." dedi.

    Turizm Bakanı Saito Tetsuo da seyahat sübvanse programına atıfta bulunarak "Ulusal turizm sanayisi için dönüm noktası bir gün." diye konuştu

    Japonya'nın en büyük seyahat acentelerinden JTB Corp. da artan seyahat talebine yönelik "insanların seyahat etmekten keyif alabilmesi için enfeksiyonlara karşı kapsamlı önlemler uygulayacağını" açıkladı.

    Japonya, koronavirüs kaynaklı sınır önlemlerini kaldırdı #3

    32 milyondan 240 bine

    Japonya Ulusal Turizm Örgütüne (JNTO) göre koronavirüs salgını öncesine denk gelen 2019'da, yaklaşık 32 milyon turist Japonya'yı ziyaret etmişti.

    Salgın vaka sayılarının rekorlar kırdığı dönemler dahil ziyaretçi turist sayısının 2020'de 4,1 milyona, 2021'de ise 240 bine gerilediği gözlendi.

    AA'nın haberine göre günlük yolcu sınırlamasını bu yıl içinde kademeli olarak 10 bin, 20 bin ve 50 bine yükselten Japonya'ya temmuzda 8 bin, ağustosta 11 binden az turist geldi.

    Japonya, koronavirüs kaynaklı sınır önlemlerini kaldırdı #4


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