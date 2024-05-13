Japonya, PKK'ya fon sağlayan derneklerin varlıklarını donduran yasayı onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Japonya, terör örgütü PKK'ya mali destek sağlayan tüm derneklerin mal varlıklarını donduracak yasayı kabul etti.

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Japonya, ülkede faaliyet göstermeye başlayan terör örgütü PKK'ya finansman desteğinde bulunan yandaşlara yönelik etkili bir karar aldı.

Japon hükümeti, PKK terör örgütüne bağlı üyelerin Japonya içindeki tüm mal varlıklarını bloke edecek.

Ayrıca Japon polisi, terör örgütü destekçilerinin PKK flamalarıyla yapacakları gösterilere müdahale edeceğini ve bu tür yürüyüşleri engelleyeceğini duyurdu.

Türkiye'ye iş birliği çağrısı

Ayrıca, PKK terör örgütüne karşı mücadelede Türkiye ile iş birliği yapılması yönünde çağrı yapıldığı belirtildi.

Japon halkı miting düzenlemişti

Terör örgütü PKK, Japonya’daki yapılanma faaliyetlerini sürdürürken, Japon halkı “kültür kurumu” adı altında faaliyet yürüten terör örgütü sempatizanlarına karşı miting gerçekleştirmişti.