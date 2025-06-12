Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik'te karşı karşıya geldi

AA & Ensonhaber

Pasifik Okyanusu semalarında devriye gezen Japon donanmasına ait bir savaş uçağının Çin'in askeri uçağıyla kritik mesafede karşı karşıya geldiği ifade edildi.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Donanmaya ait savaş uçağının devriye gezerken Çin'e ait askeri uçakla havada burun buruna geldiği bildirildi.

TEHLİKELİ MANEVRALARDA BULUNDU

Çin'e ait savaş uçağının uçak gemisi Shandong'dan kalkışının ardından Japon askeri uçağıyla 45 metre mesafede uçtuğu belirtildi.

Söz konusu uçağın geçen hafta tehlike arz eden manevralarda bulunduğu aktarılan açıklamada Japon hükümetinin Çin'den bu tür uçuşlara son vermesini talep ettiği aktarıldı.

Japonya hükümeti, Çin'e ait aktif iki uçak gemisi Liaoning ve Shandong'un 7-9 Haziran'da Japonya yakınlarında görüldüğünü bildirmişti.