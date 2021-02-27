Japonya'da 1 hafta önce çıkan yangın söndürülemiyor

Tochigi eyaletindeki ormanlık alanda 7 gün boyunca devam eden yangın sonucu en az 106 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.

Japonya'da Tochigi eyaletinde bulunan ormanlık alanda 21 Şubat'ta çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kontrol altına alınamadı.

Konu üzerine açıklama yapan eyalet yönetimi, Ashikaga'daki orman yangınını söndürme çalışmalarına komşu eyaletlerden gelen itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Ayrıca açıklamada, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) de söndürme çalışmalarına havadan ve karadan destek verdiği bildirildi.

UYARI YAPILDI

7 gündür devam eden yangından en az 106 hektarlık alanın kül olduğu, 305 haneye tahliye uyarısı yapıldığı ifade edildi.

12 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerine sıçrama riskinin sürdüğü konusunda vatandaşlar uyarıldı. 3 farklı bölgede tahliye merkezleri kuruldu.

Bu sabah yerel saat ile 09.00 itibari ile 7 haneden 12 kişi güvenli bölgeye gönderildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangın yürüyüş yapan bir kişinin ihbarı üzerine fark edildiği belirtilmişti.

Bölgedeki aşırı kuru hava söndürme çalışmalarını güçleştirirken, yangının kesin nedeninin henüz tespit edilemediği ifade edildi.

Ayrıca 1 haftadır süren yangında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirdi.

Japonya’da günlerdir devam eden orman yangını kontrol altına alınamıyor İZLE