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Japonya’da 130 araç birbirine girdi

Japonya’da 130 araç birbirine girdi

Japonya’da etkili olan şiddetli kar yağışının neden olduğu buzlanma sonucu yaşanan zincirleme kazada 10 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de öldüğü açıklandı.