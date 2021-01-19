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    Japonya’da 130 araç birbirine girdi

    Japonya’da etkili olan şiddetli kar yağışının neden olduğu buzlanma sonucu yaşanan zincirleme kazada 10 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de öldüğü açıklandı.
    • İHA
    • 19.01.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 14:07
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    Japonya’da 130 araç birbirine girdi

    Japonya’nın kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    130 ARAÇLIK KAZA

    Miyagi eyaletindeki bir otoyolda kar ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada, 130 araç birbirine girdi.

    Kazadan 200’ü aşkın yolcu ve sürücü etkilenirken 1 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

    Japonya’da 130 araç birbirine girdi ViDEO

    Japonya zincirleme kaza

    ÇIĞ VE BUZLANMA UYARISI

    Japonya Meteoroloji Ajansı, Hokkaido, Tohoku ve Hokuriku bölgelerinde kar yığılması, buzlanma ve çığ riskine dikkat çekerken, yetkililer trafik kazası uyarısında bulundu.

    Rüzgarın saatteki hızının 126 kilometreye ulaşmasının beklendiğini açıklayan uzmanlar, riskli kesimlerde kar seviyesinin 50 santime ulaşabileceğini açıkladı. Kötü hava koşulları nedeniyle Tohoku bölgesindeki Miyagi, Iwate ve Akita eyaletlerinde bazı hızlı tren seferleri de askıya alındı.

    Japonya zincirleme kaza

    Japonya zincirleme kaza

    Japonya zincirleme kaza

    Japonya zincirleme kaza

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