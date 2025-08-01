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Japonya'da 73 yaşındaki kadına ayı saldırdı

Akita eyaletinde bir bakımevinin önünde baygın ve kanlar içinde bulunan 73 yaşındaki kadına ayı saldırdığı tespit edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

AA AA
01.08.2025 12:56
Japonya'da 73 yaşındaki kadına ayı saldırdı

Japonya, yaz aylarının başlamasıyla birlikte ayı saldırılarında belirgin bir artış yaşıyor.

Özellikle yerleşim yerlerine yaklaşan yaban hayvanları, hem kırsal hem de kentsel alanlarda endişe yaratıyor.

Son olarak Akita eyaletinde meydana gelen bir olay, bu tehlikenin ne kadar yakıcı hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu.

YAŞLI KADIN KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Devlet televizyonu NHK'nin yerel emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Akita eyaletinde engelli kişilerin kaldığı bir bakımevinin önünde 73 yaşındaki bir kadın, baygın ve kanlar içinde bulundu.

AYI SALDIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polislerin bakımevinin kameralarını incelemesi sonucu kadına bir ayının saldırdığı belirlendi.

Bakımevinde kaldığı tespit edilen kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAZİRANDAN BERİ AYI SALDIRISI YAŞANIYOR

Başı ve yüzünden yaralanan yaşlı kadının sağlık durumuna yönelik henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Japonya'da haziran ayından bu yana kentsel bölgelerde ayı saldırılarına sıkça rastlanıyor.

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