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    Japonya'da askeri denizaltı ile ticari kargo gemisi çarpıştı

    Koçi eyaleti açıklarında, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri denizaltısı ile ticari kargo gemisi çarpıştı. 3 denizaltı görevlisi yaralandı.
    • AA
    • 08.02.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 12:56
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    Japonya'da askeri denizaltı ile ticari kargo gemisi çarpıştı

    Japonya'nın Şikoku bölgesinde bulunan Koçi eyaleti açıklarında su yüzeyine yükselen Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) denizaltısı "Souryuu" ile ticari kargo gemisi çarpıştı.

    Kazanın, yerel saatle yaklaşık 10.50'de Koçi’nin Pasifik kıyısındaki Aşizuri burnu açıklarında meydana geldiği bilidirildi.

    Kyodo ajansının haberine göre, çarpışma sonucu 3 MSDF üyesi yaralandı.

    DENİZALTIDA HASAR YOK

    Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, MSDF'nin denizaltıda hasar olmadığı şeklinde rapor verdiğini aktardı.

    Japonya da askeri denizaltı ile ticari kargo gemisi çarpıştı #1

    İNCELEME İÇİN BÜRO KURULDU

    Kato, konuya ilişkin Başbakanlık Ofisi'ndeki (Kantei) Kriz İdare Merkezi'nde iletişim bürosunun kurulduğunu bildirdi.

    Japonya da askeri denizaltı ile ticari kargo gemisi çarpıştı #2

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