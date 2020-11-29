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    Japonya'da atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı

    Atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı, Japonya'da gökyüzünü aydınlattı
    • AA
    • 29.11.2020 - 18:36
    • Güncelleme : 29.11.2020 - 18:39
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    Japonya'da atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı

    Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu.

    Japon NHK kanalı, göktaşının, Mie, Aiçi ve ülkenin diğer batı kesimlerinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini yayımlandı.

    Yere düşerken birkaç saniye içinde güçlü ışık saçan göktaşı, Tokai, Kansai ve Şikoku'da çok sayıda kişinin sosyal medyada paylaşımlar yapmasına neden oldu.

    KAPALI PERDELERDEN BİLE FARK EDİLDİ

    NHK'nin Matsuyama muhabiri, göktaşının saçtığı ışığın kapalı perdelerden bile fark edilecek kadar parlak olduğunu söyledi.

    Kyodo ajansının "Japon semalarında gece Dolunay kadar parlak bir ateş topu görüldü" başlıklı haberinde de sosyal medya yorumlarına yer verildi.

    Twitter'da bir kullanıcı göktaşının düşerken "gümbürtüye benzer ses çıkardığını", bir diğeri ise "gökyüzünün tamamen aydınlandığını" belirtti.

    Japonya'da atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı VİDEO

    Japonya da atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı #1

    Japonya da atmosfere girince ateş topuna dönüşen göktaşı #2

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